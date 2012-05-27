День героев отметили пушками и конницей

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня празднование Дня героев в областном центре началось в Мемориальном сквере возле Креста памяти на могиле жертвам коммунистических репрессий панихидой и салютом по погибшим. Затем зачитали «Апель» (список) павших ОУН-УПА, которые погибли «на поле славы» за Украину.

Руководители области и города, ветераны УПА, общественность положили венки и цветы к могиле жертв коммунистического террора, в которой похоронено 269 политзаключенных, замученных в Станиславский (Ивано-Франковской) тюрьме в 1941 году. Потом по улицам города прошел торжественный «Марш славы УПА», в котором несколько ветеранов УПА проехали на конях с Государственным флагом и пушкой. В руках несли большой государственный флаг, портрет Степана Бандеры и транспарант «Вооруженная борьба УПА спасла честь украинской нации и вписала кровью ее право на волю и независимость».

В Ивано-Франковск прибыли ветераны Украинской повстанческой армии из всех районов и городов области, всего почти 300 человек.

На Вечевой площади состоялось праздничное вече, на котором выступили председатель Братства ОУН-УПА Карпатского края Фотий Володимирский, председатель областного совета Александр Сыч, заместитель главы облгосадминистрации Роман Иваницкий, заместитель городского председателя Ивано-Франковска Михаил Верес и другие. В своих выступлениях, которые чередовались с исполнениям патриотических песен художественными коллективами, все говорили о подвиге бойцов УПА, шестидесятников и других политических деятелей за волю и независимость Украины.

Председатель облсовета назвал ветеранов «хорошим примером для молодежи».

«К сожалению, вам болят и раны, и душа за то, что ваша борьба и до сих пор не признана государством, не уважаются те идеи, за которые погибали тысячи украинцев, чтобы иметь свое государство», - заметил А.Сыч, обращаясь к ветеранам УПА. По его мнению «сейчас быть настоящим украинцем – это уже героизм».

Сегодня также состоялся праздничный концерт «Героев подвиг – в сердцах народных» и тематический вечер «День щастя й волі засвітає». А для ветеранов ОУН-УПА организовали праздничный обед.