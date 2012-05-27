Сегодня - 20 лет раскола УПЦ

28 мая 1992 года на Соборе был избран предстоятелем Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Владимир (Сабодан).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, сегодня торжественное богослужение прошло в Благовещенском кафедральном соборе.

Для участия в торжественных мероприятиях в Харьков прибыли 11 архиереев со всей Украины.

Праздничную литургию отслужил митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь.

После торжественной литургии в Благовещенском соборе состоялась заупокойная лития на могиле митрополита Никодима, после чего верующие прошли к Свято-Покровского мужскому монастырю.

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Архиерейский собор УПЦ проходил 27-28 мая 1992 года в Харькове в архиерейской резиденции на территории Покровского монастыря. Тогда был избран новый предстоятель УПЦ МП митрополит Владимир (Сабодан). Собор был созван митрополитом Харьковским и Богодуховским Никодимом (Руснаком). Архиереи, принимавшие участие в соборе, выразили недоверие митрополиту Филарету (Денисенко) и освободили его от Киевской кафедры и должности первоиерарха УПЦ.