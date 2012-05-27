"Укрзалізниця" просит откликнуться обладателя счастливого билета

26 мая в 18:32 в городских кассах Львова (касса № 6) пассажиром был выкуплен десятитысячный билет на проезд в скоростном поезде Hyundai.

Об этом сообщается наофициальном сайте "Укрзалізниці". Билетбыл приобретенна поездЛьвов-Киевна 8 июня, 7:00,вагон № 4место № 3,номер билетаФI269124. Как пообещалвице-премьераминистр Украины Борис Колесников,пассажиру,который приобрелсчастливый билетбудет предоставлено дваприглашения нафинальный матчфутбольного первенстваЕвропы 2012 года. "Укрзалізниця"поздравляетпассажира,который станетобладателем двухбилетов на финали просит егообратиться к начальникуЛьвовского вокзалаВладимируЖемелуили по телефонусправочного бюроЛьвовского вокзала226-2068.

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