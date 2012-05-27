Прокуратура требует вскрывать всех умерших за счет родственнников

А также прекратить необоснованные требования правоохранительных органов проводить судебно-медицинское вскрытие за счет родственников умершего, что в последнее время практикуется во многих регионах Украины.

Как сообщает пресс-служба заместителя председателя ВР, Н.Томенко поступают многочисленные обращения граждан из различных регионов Украины, которые жалуются на то, что местные работники органов внутренних дел, ссылаясь на общий приказ генерального прокурора Украины, министра внутренних дел Украины и министра здравоохранения Украины от 25 октября 2011 года, требуют проводить вскрытие всех умерших.

По словам Н.Томенко, стоимость такой «услуги», которая проводится за средства родственников умершего, по данным из различных регионов, достигает 500 и даже полутора тысяч гривен. "Учитывая это, правоохранители на местах «идут навстречу людям» и предлагают «неофициально» уладить дело за половину соответствующей суммы", - подчеркнул политик.

Он также сообщил, что направил соответствующее обращение Президенту и премьер-министру с требованием обратить особое внимание на эту конфликтную ситуацию и принять меры для нормирования порядка установления факта смерти человека, прекращения необоснованных требований проводить судебно-медицинское вскрытие за счет родственников умершего и устранения потенциальных оснований для коррупционных действий сотрудников органов внутренних дел.