В каждой десятой украинской семье бьют детей

В каждой десятой украинской семье детей подвергают физическим наказаниям за малейшую вину. Об этом свидетельствует социологический опрос, проведенный Украинским институтом социальных исследований имени О.Яременко, результаты которого приводит ZN.UA.

На вопрос о наказании 10% детей ответили, что их бьют. 57% пожаловались на то, что их ругают с использованиями ненормативной лексики.

При этом большая часть детей (как в 10, так и в 17 лет) не знают о том, что физические наказания относительно них (как в семье, так и, например, в райотделе милиции) запрещены законом. Дети считают: если их задерживает милиционер, то он имеет право их бить.

При этом 87% детей в возрасте 10-13 лет чувствуют себя счастливыми и только 4% несчастными (в 16-17 лет 76, и 11% соответственно).

Опрос детей от 10 до 17 лет, а также родителей и экспертов, которые работают с детьми, проводился по заказу уполномоченного президента Украины по правам ребенка Украинским институтом социальных исследований имени О.Яременко при технической поддержке БФ «Развитие Украины» и представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

Дети — 4083 респондента: ученики 5—11 классов общеобразовательных школ, студенты І—ІІ курса ПТУЗ и ВУЗ I—II уровней аккредитации и I курса ВУЗ III—IV уровней аккредитации, а также дети, которые не учатся или не посещают учебные заведения.