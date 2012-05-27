В автобусе из Молдовы нашли царскую золотую звезду

Об этом сообщили УНИАН в пресс-группе УСБУ.

Как уточнили пресс-группе, правоохранителями задержан 47-летний гражданин Украины при попытке незаконно переместить через Государственную границу золотую звезду и серебряный знак ордена Святого Станислава времен царской России.

При досмотре багажа этого пассажира рейсового автобуса, следовавшего из Молдовы в Одессу, изъяты также бронзовые фигуры XIX в., незадекларированные контрабандистом.

Эксперты признали, что изъятые предметы контрабанды представляют историческую и культурную ценность. Их примерная стоимость - 200 тыс. грн. Задержан сотрудниками СБУ и заказчик контрабанды - 35-летний житель Одессы.

В отношении злоумышленников Следственным отделом Управления СБУ в Одесской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.201 (контрабанда) УК Украины.