«Аэрофлот» конкурирует с железной дорогой за Харьков

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник коммерческого отдела Международного аэропорта «Харьков» Владислав Ильин.

По его словам, на маршруте будет использоваться воздушное судно Aerobus 319,320, но возможно, в будущем на маршруте будет использоваться самолет Sukhoi Superjet 100.

В.Ильин подчеркнул, что рейс Харьков – Москва (Шереметьево) будет выполняться ежедневно. Стоимость билета в одну сторону от 250 дол (порядка 1700 грн).

«Билеты довольно дешевые. Если сравнить с железнодорожными перевозками, то на фирменный поезд Харьков-Москва билет стоит более 1000 грн в одну сторону. Учитывая то, что путешествие в одну сторону будет занимать менее 2 часов, на борту кормят, новые самолеты, очень высокий уровень сервиса национального перевозчика России, думаю, что пассажиры будут использовать именно авиатранспорт», - сказал В.Ильин.