В Академии ВМС им.Нахимова - торжественный выпуск

Как передает корреспондент УНИАН, в торжественной церемонии выпуска приняли участие временно исполняющий обязанности командующего ВМС Вооруженных Сил Украины вице-адмирал Юрий Ильин, члены военного совета ВМС ВС Украины, почетный председатель совета ветеранов ВМС Украины вице-адмирал в отставке Николай Клитный, представители духовенства.

В пресс-центре командования украинских ВМС сообщили, что государственную аттестацию прошли 13 курсантов 5-го (выпускного) курса, согласно приказу министра обороны Украины им присвоено военное звание «лейтенант», выпускники получили морские кортики и дипломы за образовательно-квалификационным уровнем «специалист».

Выпускниками Академии по итогам государственной экзаменационной комиссии получены лучшие в сравнении с предыдущим годом показатели, а именно: у курсантов 5-го (выпускного) курса средний балл защиты дипломных проектов повысился на 0,26 бала - до 4,38, средний балл за государственный экзамен по физической подготовке вырос на 0,57 бала - до 4,92. Средний балл полученных дипломов - 4,35.

Абсолютно подавляющее большинство выпускников будут служить на кораблях Центра морских операций ВМС ВС Украины.

21-му старшине, которые успешно закончили Академию ВМС им. П.С.Нахимова на заочной форме обучения, вручены дипломы с образовательно-квалификационным уровнем «бакалавр».

Государственную аттестацию прошли также 13 курсантов-выпускников Военно-морского колледжа старшинского состава Академии ВМС им. П.С.Нахимова, они получили квалификационный уровень «младший специалист», военное звание - «старшина 2-й статьи».