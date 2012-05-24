В Одессе ливнем затопило улицы
23:04, 24 мая 2012Общество
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В результате ливневых осадков, выпавших сегодня в Одессе, до полметра ушли под воду Балковская, Приморская, Марсельская улицы, Днепропетровская дорога и другие магистрали.
Как передает корреспондент УНИАН, на некоторых участках ул. Балковской уровень воды поднялся почти на метр, под ее потоками видны лишь крыши заглохших легковушек. В ряде случаев автомобильное движение прекратилось. На Днепропетровской дороге нельзя разглядеть колес автомобилей, рассекающих водную гладь.
В центре Одессы из-за ливневых вод двигатели ряда автомобилей заглохли, образовались огромные автомобильные пробки. Часть автобусов, трамваев и троллейбусов сошла с линий.
Однако в облМЧС утверждают, что за помощью к ним пока никто не обращался: видимо, горожане рассчитывают, что ночью ливневые воды схлынут, и можно будет забрать застрявшие автомобили.
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