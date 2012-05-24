В Одессе ливнем затопило улицы

Как передает корреспондент УНИАН, на некоторых участках ул. Балковской уровень воды поднялся почти на метр, под ее потоками видны лишь крыши заглохших легковушек. В ряде случаев автомобильное движение прекратилось. На Днепропетровской дороге нельзя разглядеть колес автомобилей, рассекающих водную гладь.

В центре Одессы из-за ливневых вод двигатели ряда автомобилей заглохли, образовались огромные автомобильные пробки. Часть автобусов, трамваев и троллейбусов сошла с линий.

Однако в облМЧС утверждают, что за помощью к ним пока никто не обращался: видимо, горожане рассчитывают, что ночью ливневые воды схлынут, и можно будет забрать застрявшие автомобили.