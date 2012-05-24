5 парней задержали по подозрению в убийстве женщины и ее сына на Киевщине

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

По их данным, в ночь на 24 мая в частном доме в поселке Чабаны были убиты два человека и один тяжело ранен.

В совершении преступления подозреваются пятеро юношей, которые были задержаны на месте преступления. Всем им от 15 до 21 года.

Погибшие – женщина 44-х лет и ее 15-летний сын. Раненым оказался владелец дома, его в карете скорой медицинской помощи доставили в больницу с диагнозом: множественные проникающие колото-резаные раны живота. В данное время врачи борются за его жизнь.

Возбуждено уголовное дело. Прокуратура Киевской области контролирует расследование этого преступления.