Стахановский ферросплавный может остановиться

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня, 24 мая, на пресс-конференции заявил председатель правления СЗФ Владимир Солошенко.

Согласно копии постановления НКРЭ «Об утверждении Критериев определения классов потребителей электрической энергии, дифференцированных по степеням напряжения», которая была роздана журналистам, документ вступит в силу 1 января 2013 года.

По словам В.Солошенко, данное постановление переводит завод с 1-го на 2-й класс потребителя электроэнергии.

«В нем ликвидирован пункт, который ранее гарантировал нашему предприятию классификацию по первому классу потребителя. Это означает, что цена электроэнергии для предприятия вырастет на 28%. Следовательно, себестоимость нашей продукции вырастет, поскольку 50-60% в ней занимает доля расходов на электроэнергию. Национальная продукция станет неконкурентоспособной, в то же время импортеры ферросплава из Индии, Китая, России окажутся в более выгодном положении на украинском рынке, поскольку себестоимость их продукции ниже. Да в этих странах и цена на электроэнергию также гораздо ниже, чем в Украине», - сказал В.Солошенко.

Первый заместитель председателя правления СЗФ Денис Сысуев напомнил, что подобная ситуация сложилась на ферросплавном заводе в Запорожье, который уже переведен с первого на второй класс потребителей электроэнергии.

«В итоге завод практически стоит, а те мощности, которые не остановлены, работают в убыток. То же может случиться и со Стахановским заводом ферросплавов. Если цена электроэнергии повысится на 28%, то себестоимость одного из наших сплавов увеличится на 14,6%. Сейчас предприятие работает на украинском рынке с рентабельностью до 5%, при повышении себестоимости продукции рентабельность составит минус 12%. За 2011 год завод потребил электроэнергию на 1 млрд грн. Ежемесячно, при повышении тарифа, предприятие вынуждено будет платить дополнительно 21 млн грн за электроэнергию, в год дополнительно выйдет 260 млн грн. Содержать завод и работать в убыток акционеры просто не станут, поэтому при таком сценарии, предприятие остановит работу и все сотрудники будут сокращены», - сказал Д.Сысуев.

Он также отметил, что окончательное решение по принятию данного постановления будет принято до 30 мая на совещании в НКРЭ, в котором примут участие представители тех предприятий, которых касается данное постановление.

«Этот документ поставит под угрозу не только «Стахановский завод ферросплавов», но и ряд других предприятий Украины в химической, металлургической отрасли», - отметил В.Солошенко.

Справка УНИАН. 12 апреля этого года НКРЭ опубликовала проект постановления «Об утверждении Критериев определения классов потребителей электроэнергии, дифференцированных по степеням напряжения». Исходя из новых критериев, перестанет относиться к потребителям 1-го класса и перейдет к потребителям 2-го класса ряд крупных украинских предприятий. По мнению экспертов, в частности, это может коснуться ПАО «Шосткинский завод химических реактивов», АО «Донецкий электрометаллургический завод» и ПАО «Стахановский завод ферросплавов», в результате тариф на электроэнергию для этого предприятия увеличится почти на 30%.