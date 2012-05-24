На завтра синоптики обещают сильные дожди и град

Завтра в западных, северных областях Украины, в Винницкой и Черкасской областях переменная облачность, без осадков.

На остальной территории облачно с прояснениями, кратковременные дожди, грозы, в южной части и в Приазовье местами сильные дожди, в отдельных районах град, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Ветер северо-восточный, в южной части юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 10-15°, в западных и северных областях 6-11°; днем 15-20°, на Закарпатье и юге Крыма до 22°; на высокогорье Карпат ночью и днем 5-10° тепла.

В Киевской области в пятницу без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 6-11°, днем 15-20°. В Киеве температура ночью 9-11°, днем 16-18°.

Сегодня температура воды составляла в Черном и Азовском морях 17-22°, в Днепре возле Киева 21°.