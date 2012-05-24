Убийц Оксаны Макар будут судить без свидетелей

Судья Селиванова объявила решение по ходатайствам адвокатов.

Дело будет рассматривать коллегия из трех судей, сообщает Новости N.

Следующее судебное заседание назначено на 12 июня, на нем будут присутствовать только участники процесса.

Напомним, сегодня, 24 мая, в Николаеве началось предварительное судебное слушание по делу об изнасиловании и убийстве Оксаны Макар. На него доставили только двоих из трех обвиняемых: Артема Погосяна и Евгения Краснощека. Третий подсудимый - сын экс-главы Еланецкого района Максим Присяжнюк - воспользовался своим правом не присутствовать на заседании.

Дело Оксаны Макар, которую в ночь с 9 на 10 марта изнасиловали и практически сожгли живьем в Николаеве, приобрело международный резонанс.

На проведении открытых заседаний настаивали и мать Оксаны Макар Татьяна Суровицкая, и ее адвокат - народный депутат Николай Катеринчук. Однако судья Елена Селиванова удовлетворила ходатайство адвокатов обвиняемых - дело будет слушаться за закрытыми дверями.