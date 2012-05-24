В Одессе заключенный, больной СПИДом, пытался перерезать себе горло
13:02, 24 мая 2012Общество
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В Одессе конвоирам и медикам удалось предотвратить самоубийство 33-летнего заключенного, который пытался перерезать себе горло при перевозке в камере автозака.
Мужчина пытался покончить с собой в автозаке
Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Управления МВД В Одесской области, «заключенный использовал для нанесения себе телесных повреждений фрагмент металлической пластины размером с ноготь. Однако конвоиры, предотвратившие попытку суицида, быстро доставили арестованного в больницу, где ему была оказана экстренная помощь. Медики оценивают состояние здоровья заключенного как удовлетворительное».
Сотрудники МВД предполагают, что причиной, побудившей заключенного к попытке самоубийства, являются его наркозависимость и заболевание СПИДом. Он приговорен к лишению свободы за грабежи и хранение наркотиков.
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