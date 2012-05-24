В Одессе заключенный, больной СПИДом, пытался перерезать себе горло

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Управления МВД В Одесской области, «заключенный использовал для нанесения себе телесных повреждений фрагмент металлической пластины размером с ноготь. Однако конвоиры, предотвратившие попытку суицида, быстро доставили арестованного в больницу, где ему была оказана экстренная помощь. Медики оценивают состояние здоровья заключенного как удовлетворительное».

Сотрудники МВД предполагают, что причиной, побудившей заключенного к попытке самоубийства, являются его наркозависимость и заболевание СПИДом. Он приговорен к лишению свободы за грабежи и хранение наркотиков.