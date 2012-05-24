Двое крестьян ради бутылки срезали кресты с 15 могил

В одном из сел Ярмолинецкого района Хмельницкой области двое местных жителей (35 и 39 лет) осквернили 20 могил на сельском кладбище.

Как сообщила УНИАН сотрудница Отдела связей с общественностью УМВД в области Екатерина Шуприган, обоих мужчин на весенний период трудоустроили на кладбище, чтобы расчистить и благоустроить территорию.

“В один из дней, хорошо поработав, мужчины решили отдохнуть за бутылкой, но денег у них не было. Тогда злоумышленники сняли металлические ограждения с пяти могил и распилили их на удобные для транспортировки фрагменты. Также сняли таблички и срезали кресты еще с 15 могил”, - сказала она.

Все это мужчины собрали в мешки и отнесли на пункт приема металлолома, получив около 90 гривень.

В отношении обоих задержанных возбуждено уголовное дело по ст. 297 (надругательство над могилой) Уголовного кодекса Украины.