Мэр повел журналистов в подпольное казино

Как передает корреспондент УНИАН, он собрал около десяти журналистов и планировал продемонстрировать роботу подпольного игорного заведения, расположенного в 200 метрах от городского совета.

Однако все попытки достучаться к персоналу, который, по словам городского головы, работает несмотря на запрещение игорного бизнеса, не принесли результатов.

С.Мельник заметил, что на очередную сессию городского совета выносился вопрос о прекращении деятельности игорного бизнеса в Хмельницком. Он подозревает, что именно из-за этого проекта решения и было сегодня сорвано пленарное заседание.

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Как сообщал УНИАН, вчера депутаты из фракции Партии регионов и депутатской группы “За добробут хмельничан” сорвали сессию Хмельницкого городского совета.

Как заявила депутат горсовета из ПР Оксана Кольгофер, многих депутатов не устраивает то, что Хмельницкий городской голова назначает на должности начальников управлений непрофессиональных людей.

“Срыв сессий будет происходить до тех пор, пока за кадровые назначения будет отвечать мэр. Депутаты городского совета должны согласовывать или отклонять кандидатуры лиц, которые в дальнейшем будут отвечать за благосостояние жителей Хмельницкого”, - считает О.Кольгофер.

Напротив, мер С.Мельник убежден, что за срывом сессии стоят исключительно бизнес-интересы.

“На сессию выносился ряд вопросов, которые не нравятся местным избранникам. В частности, это игорный бизнес. Городской совет больше года говорит и называет конкретные адреса, где действуют игровые автоматы. Мы предлагаем этот вопрос урегулировать с экономической точки зрения, чтоб городской бюджет имел от этого наполнение. Я не хочу стать Черновецким №2. Что касается политической составляющей, по которой не состоялась сессия, то она отсутствует. Есть чисто бизнесовые интересы”, - объяснил он.

Справка УНИАН. Верховная Рада Украины в мае 2009 года приняла Закон “О запрете игорного бизнеса в Украине”.