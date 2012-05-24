Сегодня состоится прощание с Борисом Возницким

Об этом сообщила УНИАН советник председателя Львовской ОГА по вопросам информации и взаимодействия со СМИ Ольга Кулик.

24 мая в 17.00, в помещении Дворца Потоцких начнется прощание с Б.Возницким и общественная панихида.

25 мая с 10.00 начнутся мероприятия по захоронению Бориса Возницкого. Гроб с его телом перенесут из Дворца Потоцких в Кафедральный собор Св. Николая. После завершения панихиды, в 11.30 начнутся похороны.

Б.Возницкого похоронят на поле почетных захоронений (поле № 67) Лычаковского кладбища Львова, - сообщила О.Кулик.

Как стало известно УНИАН от информированных источников, попрощаться с Героем Украины Борисом Возницким во Львов приедут экс-Президент Украины Виктор Ющенко, а также представители нынешнего правительства, в частности, министр культуры Украины Михаил Кулиняк, министр здравоохранения Украины Раиса Богатырева и др.

Как сообщал УНИАН, 23 мая, около 9 часов утра в дорожно-транспортном происшествии трагически погиб Герой Украины, директор Львовской галереи искусств Борис Горигорьевич Возницкий.