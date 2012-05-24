Вице-премьер предлагает поделить деньги за бензин

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге.

«Можно четко сразу при уплате акциза на топливо определить доли городов. Мы над этим работаем, чтобы деньги вообще не поступали в центральный бюджет, а сразу оставались», - сказал он.

По мнению Б. Колесникова, такое перераспределение налога в местные бюджеты будет справедливым.