НБУ прогнозирует рост монетарной базы

Об этом говорится в монетарном обзоре, обнародованном на сайте регулятора.

"При реализации оптимистического сценария макроэкономического прогноза правительства рост объема монетарной базы в 2012 году может составлять до 116%. В случае развития макроэкономической ситуации по пессимистическому сценарию есть основания прогнозировать рост объема монетарной базы на уровне до 112%", - говорится в документе.

Как сообщал УНИАН, в Украине денежная масса в 2011 году увеличилась на 14,2% - до 682,7 млрд грн, монетарная база - на 6,3%, до 239,9 млрд грн.