Депутаты подарили СИЗО книги и шприцы

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы Украины со ссылкой на депутатов Верховного Совета Крыма, которые посетили Симферопольский СИЗО.

По словам депутатов, эти средства были выделены на последней сессии парламента Крыма в рамках программы обеспечения общественной безопасности.

Как отметили в пенитенциарной службе, в ходе посещения СИЗО крымские депутаты вместе с начальником управления ГПтС Украины в АР Крым и Севастополе Олегом Гарчу осмотрели спортивный зал, молитвенную комнату, учебный класс, библиотеку, пищевой и медицинский блоки.

Также депутаты ВС Крыма передали книги для библиотеки СИЗО, отметив, что пытались подобрать такие жанры, чтобы удовлетворить самые разносторонние запросы, в то же время пообещав, что в следующий раз они проведут анкетирование, чтобы выяснить спрос на книги.

Кроме того, в медсанчасть СИЗО крымские депутаты привезли медикаменты - препараты противовоспалительного лечения нестероидного типа, перчатки, шприцы.

«Сегодня я могу с радостью сказать, что для Симферопольского следственного изолятора выделены средства в размере 1 млн. грн. Думаю, этой суммы хватит и на ремонт помещений, и на решение некоторых других проблем», – отметил В.Нахлупин.

В свою очередь О.Гарчу поблагодарил депутатов за помощь. "Нам многое нужно. Спасибо за то, что есть на сегодняшний день. Самый главный подарок - это то, что выделены средства, мы надеемся получить их в ближайшее время", - подчеркнул он.