Работник театра сдал в аренду сцену

Прокуратурой Подольского района города Киева совместно с райотделом милиции задержан один из руководителей Киевского муниципального театра оперы и балета для детей и юношества.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей со средствами массовой информации прокуратуры города Киева, работник театра получил от представителя коммерческого предприятия 20 тыс. грн взятки за подписание договора аренды о предоставлении сценического помещения указанного заведения для проведения видеосъемки.

На данный момент ведется осмотр места события, по результатам которого будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела согласно ч.3 ст. 368 УК Украины.