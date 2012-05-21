На поезде Skoda из Донецка в Днепропетровск можно доехать за 55 грн

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Приднепровской железной дороги, стоимость проезда в обоих поездах одинакова.

В частности 1-й класс, вагоны 1, 6 по понедельникам, четвергам и субботам составит 131 грн 22 коп. Вторник, среда - 119 грн 26 коп., пятница, воскресенье - 143 грн 20 коп.

2-й класс, 1,6 вагон по понедельникам, четвергам, субботам - 74 грн 82 коп. Вторник, среда - 68 грн 52 коп, пятница, воскресенье - 81 грн 13 коп 2-й класс, 2-5 вагоны по понедельникам, четвергам и субботам - 60 грн 50 коп, вторник, среда - 55 грн 25 коп, пятница, воскресенье - 64 грн 85 коп.

В поездах предусмотрены места для инвалидов-колясочников и лиц, сопровождающих их.

ПЖД также сообщает о расписании электропоездов Skoda: № 160 Днепропетровск-Харьков (299 км) — отправление из Днепропетровска в 19.30, прибытие в Харьков в 22.50, время в пути — 3 часа 20 минут.

№ 159 Харьков-Днепропетровск — отправление из Харькова в 06.05, прибытие в Днепропетровск в 09.12, время в пути — 3 часа 7 минут.

№ 170 Днепропетровск-Донецк (269 км) — отправление из Днепропетровска в 09.50. прибытие в Донецк в 12.46, время в пути — 2 часа 56 минут.

№ 169 Донецк-Днепропетровск — отправление из Донецка в 15.55, прибытие в Днепропетровск в 18.49, время в пути — 2 часа 54 минуты.

Как сообщал УНИАН, продажа билетов на межрегиональные электропоезда Skoda началась 17 мая.

Справка УНИАН. Электропоезда Skoda будут курсировать по экспериментальному графику до 1 сентября, после чего планируется сократить время пребывания в пути еще на 15-30 мин.

Чешский двухэтажный межрегиональный поезд двойного тока Skoda предназначен для скоростных перевозок пассажиров в вагонах повышенной комфортности железными дорогами Украины с шириной колеи 1520 мм на электрифицированных участках с постоянным током напряжением 3 кВ и переменным током напряжением 25 кВ, частотой 50 Гц и способен развивать скорость до 160 км/ч.

Новые поезда Skoda состоят из шести вагонов, в каждом из которых 126 мест. Общее количество - 636 мест. Предусмотрены места первого (второй этаж) и второго класса.

Поезда Skoda приобретены по заключенному в январе 2011 года договору между ЮЖД и компанией Skoda Vagonka на поставку двух межрегиональных двухэтажных электропоездов из шести вагонов каждый на сумму 39,9 млн евро.

Поезда имеют гарантийный срок обслуживания 24 месяца. Общий срок эксплуатации - 40 лет.

В рамках проекта внедрения в Украине ускоренного железнодорожного движения также осуществляются поставки 10 новых двухсистемных межрегиональных электропоездов в девятивагонной комплектации от Hyundai Corporation по контракту, подписанному с компанией Hyundai Corporation 16 декабря 2010 года.