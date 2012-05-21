Попов: Киев обязан сохранить Музей одной улицы

Музей одной улицы - не только уникальный пример общественной культурной инициативы, но и настоящая сокровищница тайн Андреевского спуска. Киевская власть обязана сберечь и поддержать его. Об этом, как сообщает пресс-служба, во время визита в музей сказал глава КГГА Александр Попов. Он пообещал лично способствовать развитию этого заведения, а также инициировать программу, по которой столичные школьники смогут бесплатно посещать музей.

«Музей одной улицы пользуется популярностью не только среди киевлян и гостей из других городов Украины, он хорошо известен и за рубежом. Это уникальная сокровищница тайн единственной улицы, сохранившей действительно киевский дух. Убежден, город должен поддерживать не только коммунальные музеи, но и способствовать развитию частных инициатив, тем более таких достойных », - сказал Александр Попов во время встречи с директором Музея одной улицы.

Со своей стороны директор заведения Дмитрий Шленский положительно оценил инициативу главы КГГА по реконструкции спуска и поблагодарил Александра Попова за поддержку.

«В нашем музее мы собрали уникальные фотографии, отражающие развитие архитектуры спуска. На них очень четко видно, что за всю свою историю на Андреевском спуске ни разу не проводили качественной реконструкции. Так получилось, что эта уникальная улица всегда была в запущенном состоянии. То, что сегодня проведена полномасштабная реконструкция сетей на спуске, обновлены фасады - это действительно очень хорошее дело», - подчеркнул Дмитрий Шленский.

Кстати коллектив музея принял активное участие в подготовке реконструкции Андреевского спуска. В частности, его специалисты помогли восстановить исторический облик фасадов по старым фото и чертежам, которые хранятся в Музее одной улицы.

Справка.

Музей одной улицы расположен на Андреевском спуске и посвященн истории этой улицы. Учреждение было открыто в 1991 году творческим объединением «Мастер», как общественная инициатива за частные средства. В декабре 1998 года он переехал в новое помещение на Андреевском спуске, 2-Б.

В двух залах постоянной экспозиции музея собраны сотни подлинных предметов старины: книги, картины, предметы мебели и одежда, фотографии и документы, рассказывающие об исторических событиях, связанных с Андреевским спуском, и о его известных жителях.