Налоговая и таможня подписали соглашение, которое принесет миллиард гривен

Как передает корреспондент УНИАН, документ был подписан сегодня главами ГНСУ и Гостаможслужбы Александром Клименко и Игорем Калетником.

Про словам главы ГНСУ, реализация соглашения позволит только в текущем году увеличить поступления от налоговой службы на 1 млрд грн.

«Подписанное соглашение это также серьезный шаг по легализации теневых оборотов предприятий и их налогообложения. Увеличение оперативного обмена информацией между налоговой и таможенной службами позволит более эффективно и быстро отслеживать налоговые риски и контролировать налоговые обязательства при совершении экспортно-импортных операций», - сказал А.Клименко.

В свою очередь, И.Калетник, отметил, что Гостаможслужба владеет уникальным массивом информации, собранной в ходе совершения контроля над внешнеэкономической деятельностью предприятий.

«Обмен данными является взаимовыгодным для повышения эффективности работы наших ведомств», - подчеркнул И.Калетник.