США готовы помочь в переобучении украинских прокуроров и судей

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции Украины, об этом заявил Посол США в Украине Джон Теффт во время встречи с министром юстиции Украины Александром Лавриновичем.

«Очень важно не только выписать правила, которые отвечают западным и общеевропейским стандартам, но и обеспечить их правильное правоприменение», - отметил посол.

Также, как отметил присутствовавший на встрече заместитель государственного секретаря США по вопросам демократии, прав человека и труда Томас Мелиа, на сегодняшний день основная задача Украины – изменить понимание, как в обществе, так и в государственных органах относительно того, как будет работать новое уголовно-процессуальное законодательство.

Стороны обсудили дальнейшие шаги, которые будет осуществлять Украина в связи с принятием нового Уголовного процессуального кодекса.

По словам Т.Мелиа, западными экспертами фиксируются многочисленные жалобы на деятельность органов прокуратуры Украины. При этом он отметил, что речь идет не об отдельных людях, работающих в прокуратуре, это критика системы, существующей сегодня.

В этой связи А.Лавринович проинформировал представителей американской стороны о начале работы над новой редакцией закона о прокуратуре. По словам министра, уже до конца текущего месяца должна состояться предварительная встреча экспертов по этому вопросу для выработки совместной позиции по концептуальным положениям будущего законопроекта. Новый закон о прокуратуре призван решить много вопросов, которые связаны между собой, однако лежат за пределами нового уголовно-процессуального законодательства.

По словам министра юстиции Украины, принятие этого закона станет возможным не ранее начала работы Верховной Рады следующего созыва.

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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла Уголовный процессуальный кодекс Украины в ночь на 13 апреля.

Парламент рассматривал во втором чтении проект УПК четыре дня, начиная с 10 апреля. Однако, если 10 и 11 апреля заседания ВР объявлялись закрытыми, то пленарное заседание, которое началось в 10.00 12 апреля, завершилось только 13 апреля около 4.10 утра.

Всего в кодекс было внесено свыше 3700 поправок.

Оппозиция заявила, что УПК принят с нарушениями.

Общественность призывала Президента не подписывать УПК в связи с нарушением процедуры его принятия.

14 мая Президент Украины Виктор Янукович подписал Уголовный процессуальный кодекс.

Предусмотрено, что УПК вступит в силу через полгода после подписания.