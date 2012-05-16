Еврокомиссия отмечает ухудшение бизнес-климата в Украине

“Экономические операторы сообщали, что они сталкивались с непредсказуемой регуляторной средой, правила которого нечеткие и непоследовательно применялись, что имело эффект в виде препятствий в развитии бизнеса”, - говорится в документе.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, основными препятствиями на пути развития бизнеса Еврокомиссия называет сообщения о давлении со стороны разнообразных органов власти (налоговой, таможни), а также со стороны правоохранительных органов (полиции, Генеральной прокуратуры, СБУ), коррупцию и общие проблемы с верховенством права.

При этом Комиссия обращает внимание, что позиции Украины в рейтинге Всемирного банка “Doing Business 2012” ухудшились – Украина заняла 152-е место, что на три ступеньки ниже по сравнению с предыдущим годом.