Крымские уголовники тоже хотят показать свой СИЗО иностранцам
23:49, 14 мая 2012Общество
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Об этом сообщил заместитель председателя парламентской фракции Партии регионов Вадим Колесниченко, проинформировали УНИАН в пресс-службе ПР.
«Заключенные поставили перед администрацией Симферопольского СИЗО несколько требований: они хотят, чтобы их лечили в немецкой клинике «Шарите». Они также требуют встречи с иностранными гостями, которые посещают Украину. Как минимум они требуют встречи с немецкими врачами, чтобы те их обследовали», - отметил политик.
По убеждению В.Колесниченко, заключенным интересно пообщаться с зарубежными гостями и узнать их мнение о том, как мировое сообщество оценивает содержание украинских узников в следственных изоляторах и исправительных колониях.
Как сообщал УНИАН, врач из немецкой клиники «Шарите» осуществляет лечение экс-премьер-министра Юлии Тимошенко в харьковской больнице.
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