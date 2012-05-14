Крымские уголовники тоже хотят показать свой СИЗО иностранцам

«Заключенные поставили перед администрацией Симферопольского СИЗО несколько требований: они хотят, чтобы их лечили в немецкой клинике «Шарите». Они также требуют встречи с иностранными гостями, которые посещают Украину. Как минимум они требуют встречи с немецкими врачами, чтобы те их обследовали», - отметил политик.

По убеждению В.Колесниченко, заключенным интересно пообщаться с зарубежными гостями и узнать их мнение о том, как мировое сообщество оценивает содержание украинских узников в следственных изоляторах и исправительных колониях.

Как сообщал УНИАН, врач из немецкой клиники «Шарите» осуществляет лечение экс-премьер-министра Юлии Тимошенко в харьковской больнице.