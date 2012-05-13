Списки бесплатных адвокатов появятся на официальных сайтах

Соответствующий приказ, которым утвержден порядок формирования и ведения таких реестров, подписал на этой неделе министр юстиции Александр Лавринович, сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста.

Реестры будут находиться в открытом доступе и будут размещаться на официальных веб-сайтах главных управлений юстиции (в областях, городах Киев и Севастополь), которые будут осуществлять их ведение и техническое обеспечение.

В частности, на сайтах главных управлений юстиции будут размещаться локальные реестры адвокатов, которые оказывают бесплатную вторичную правовую помощь на постоянной основе по контракту, и реестр адвокатов, которые оказывают бесплатную вторичную правовую помощь на временной основе на основании договора.

Реестры будут содержать информацию о фамилии, имени и отчестве адвокате, адрес местонахождения рабочего места (офиса) адвоката, а также номера контактных телефонов иВ ближайшее время в каждой области будут созданы открытые реестры адвокатов, которые будут оказывать гражданам бесплатную вторичную правовую помощь.

Соответствующий приказ, которым утвержден порядок формирования и ведения таких реестров, подписал министр юстиции Александр Лавринович, сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста.

Реестры будут находиться в открытом доступе и будут размещаться на официальных веб-сайтах главных управлений юстиции (в областях, городах Киев и Севастополь), которые будут осуществлять их ведение и техническое обеспечение.

В частности, на сайтах главных управлений юстиции будут размещаться локальные реестры адвокатов, которые оказывают бесплатную вторичную правовую помощь на постоянной основе по контракту, и реестр адвокатов, которые оказывают бесплатную вторичную правовую помощь на временной основе на основании договора.

Реестры будут содержать информацию о фамилии, имени и отчестве адвокате, адрес местонахождения рабочего места (офиса) адвоката, а также номера контактных телефонов и адрес электронной почты адвоката. Сведения в реестры будут вноситься на основании решения конкурсных комиссий по отбору адвокатов для предоставления бесплатной вторичной правовой помощи (при наличии письменного согласия адвоката на обработку его персональных данных).

Базы данных локальных реестров, в свою очередь, будут объединены в общий реестр адвокатов, которые оказывают бесплатную вторичную правовую помощь на постоянной основе по контракту, и реестр адвокатов, которые оказывают бесплатную вторичную правовую помощь на временной основе на основании договора. Ведение и организационно-техническое обеспечение общих реестров будет осуществлять Центр правовой реформы и законопроектных работ при Министерстве юстиции Украины.

***Как сообщалось, конкурсы по отбору адвокатов, которые будут оказывать населению вторичную бесплатную правовую помощь, начались в Украине 23 апреля и будут завершены до 1 июня 2012 года.

В соответствии с Законом «О бесплатной правовой помощи», адвокаты, которые прошли конкурс, будут привлекаться государством к предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи гражданам Украины с 1 января 2013 года.

По закону, до 1 января 2013 года Министерство юстиции образует при управлениях юстиции в областях, городах Киеве и Севастополе центры по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи. Такие центры будут оказывать помощь в составлении процессуальных документов, осуществлении представительства интересов лиц в судах, других государственных органах, органах местного самоуправления, в защите от обвинения.

С 1 января 2013 года такие центры будут обеспечивать предоставление бесплатной правовой помощи лицам, к которым применено административное задержание и арест; подозреваемым в совершении преступления лицам, которые задержаны органами дознания и следствия; лицам, к которым в порядке меры пресечения избрано взятие под стражу; лицам, по делам которых в соответствии с положениями Уголовно-процессуального кодекса Украины участие защитника является обязательным.

Предоставление бесплатной вторичной правовой помощи другим категориям лиц, которые согласно закону имеют право на такую помощь, будет обеспечиваться поэтапно, начиная с 1 января 2014 года.

В полном объеме, предусмотренном законом, все виды бесплатной правовой помощи будут предоставляться всем категориям граждан с 1 января 2017 года.

адрес электронной почты адвоката. Сведения в реестры будут вноситься на основании решения конкурсных комиссий по отбору адвокатов для предоставления бесплатной вторичной правовой помощи (при наличии письменного согласия адвоката на обработку его персональных данных).

Базы данных локальных реестров, в свою очередь, будут объединены в общий реестр адвокатов, которые оказывают бесплатную вторичную правовую помощь на постоянной основе по контракту, и реестр адвокатов, которые оказывают бесплатную вторичную правовую помощь на временной основе на основании договора. Ведение и организационно-техническое обеспечение общих реестров будет осуществлять Центр правовой реформы и законопроектных работ при Министерстве юстиции Украины.

***

Как сообщалось, конкурсы по отбору адвокатов, которые будут оказывать населению вторичную бесплатную правовую помощь, начались в Украине 23 апреля и будут завершены до 1 июня 2012 года.

В соответствии с Законом «О бесплатной правовой помощи», адвокаты, которые прошли конкурс, будут привлекаться государством к предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи гражданам Украины с 1 января 2013 года.

По закону, до 1 января 2013 года Министерство юстиции образует при управлениях юстиции в областях, городах Киеве и Севастополе центры по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи. Такие центры будут оказывать помощь в составлении процессуальных документов, осуществлении представительства интересов лиц в судах, других государственных органах, органах местного самоуправления, в защите от обвинения.

С 1 января 2013 года такие центры будут обеспечивать предоставление бесплатной правовой помощи лицам, к которым применено административное задержание и арест; подозреваемым в совершении преступления лицам, которые задержаны органами дознания и следствия; лицам, к которым в порядке меры пресечения избрано взятие под стражу; лицам, по делам которых в соответствии с положениями Уголовно-процессуального кодекса Украины участие защитника является обязательным.

Предоставление бесплатной вторичной правовой помощи другим категориям лиц, которые согласно закону имеют право на такую помощь, будет обеспечиваться поэтапно, начиная с 1 января 2014 года.

В полном объеме, предусмотренном законом, все виды бесплатной правовой помощи будут предоставляться всем категориям граждан с 1 января 2017 года.