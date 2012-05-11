Объявлены в розыск трое бывших руководителей одесского «Привоза»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель прокурора Одесской области Геннадий Демьяненко.По его словам, по фактам незаконных сделок, связанных с отчуждением имущества коммунального предприятия «Рынок «Привоз» стоимостью 127 млн грн в пользу ООО «Фреш», возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 5 ст. 191 (присвоение или растрата, завладение чужим имуществом, совершенные в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

Приватизация имущества на 9-гектарной территории рынка началась в 2006 году под видом заключения договора о долевом участии в реконструкции торгового комплекса КП "Рынок Привоз". Сделка оказалась убыточной для города, и торговый объект был отчужден у городской общины.