12-летнего мальчика подозревают в жестоком убийстве 45-летней женщины

В Житомирской области 12-летнего мальчика подозревают в жестоком убийстве 45-летней односельчанки.

Как сообщили УНИАН в Романовском райотделе УМВД Украины в Житомирской области, убийство было совершено на пикнике 1 мая в поселке Романов.

Группа местных жителей отдыхала на природе, когда к ним пристал 12-летний мальчик - односельчанин, который в состоянии алкогольного опьянения размахивал палкой и бросался камнями. Под вечер отдыхающие постепенно начали расходиться. Одна из женщин осталась.

«По версии правоохранителей, мальчик забил женщину палкой и камнями и оттащил в воду», - сообщил УНИАН начальник Романовского райотдела милиции Валентин Пидгаецкий.

По его словам, на месте происшествия был обнаружен камень с веществом бурого цвета, похожим на кровь, палка, следы обуви и волочения тела.

"Родственники 45-летней погибшей и весь Романов шокированы жестокостью ребенка, которому всего 12 лет", - отметил В.Пидгаецкий.

Парень своей вины не признает и настаивает на том, что односельчанку не убивал.

Подозреваемый задержан. По факту убийства возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

По словам местных жителей, парень часто проявляет агрессию и ведет себя неадекватно. В случае доказательства вины подозреваемого, он будет отбывать наказание в специализированном учреждении для детей-преступников.