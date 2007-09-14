Сальдо внешней торговли за январь-июль составило -5,25 млрд. долл.

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами Украины за январь-июль 2007 года составило 5 млрд. 250,2 млн. долл. против 3 млрд. 412,8 млн. долл. за аналогичный период 2006 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики.

По данным Госкомстата, по итогам января-июля 2007 года экспорт товаров составил 27 млрд. 371,2 млн. долл., импорт - 32 млрд. 621,4 млн. долл. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года экспорт вырос на 31,9%, импорт - на 35%.

Также сообщается, что в июле экспорт товаров по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличился на 27,2% и составил 4 млрд. 263,5 млн. долл., импорт - на 41,7% и составил 5 млрд. 316,8 млн. долл.

Отрицательное сальдо в июле 2007 года составляло 1 млрд. 053,3 млн. долл., за соответствующий период 2006 года - 402,3 млн. долл.

Справка УНИАН. Отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Украины в 2006 году составило 2 млрд. 973,7 млн. долл. против положительного в 1 млрд. 291,8 млн. долл. в 2005 году.

По данным Госкомстата, по итогам прошлого года экспорт составил 45 млрд. 873,1 млн. долл. (в 2005 году - 40 млрд. 363,1 млн. долл.), импорт - 48 млрд. 846,9 млн. долл. (39 млрд. 071,3 млн. долл.).

При этом экспорт товаров в 2006 году составил 38 млрд. 367,7 млн. долл. (в 2005 г. - 34 млрд. 228,4 млн. долл.), импорт - 45 млрд. 034,5 млн. долл. (36 млрд. 136,3 млн. долл.), отрицательное сальдо - 6 млрд. 666,8 млн. долл. (в 2005 году отрицательное сальдо - 1 млрд. 907,9 млн. долл.).

Экспорт услуг в 2006 году составил 7 млрд. 505,5 млн. долл. (в 2005 г. - 6 млрд. 134,7 млн. долл.), импорт - 3 млрд. 812,4 млн. долл. (с учетом международной технической помощи) (2 млрд. 935 млн. долл.), положительное сальдо - 3 млрд. 693,1 млн. долл. (в 2005 г. - 3 млрд. 199,7 млн. долл.).