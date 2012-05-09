В Харькове обрушился дом: погиб человек

8 мая в 22:34 в Главное территориальное управление МЧС Украины в Харьковской области поступило сообщение о частичном обрушении конструкций площадью 70 кв. м нежилого дома на ул. Октябрьской Революции.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, на месте происшествия спасателями было установлено, что по указанному адресу расположен двухэтажный дом застройки до 1917 года. В 1989 году решением Червонозаводского районного совета дом признан аварийным, жителей отселили в 1997 году.

После обследования места происшествия подразделами МЧС с использованием современного прибора поиска пострадавших – тепловизора и кинологической службы, спасатели обнаружили и вытащили из-под завала тело погибшего мужчины 1977 г.р., который проживал в соседнем доме.

На месте происшествия работают руководство и оперативная группа ГТУ МЧС Украины в Харьковской области.