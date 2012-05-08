На центральные маршруты Киева вышли еще 50 новых троллейбусов и автобусов

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

«Эти 50 современных комфортабельных автобусов и троллейбусов позволят не только обновить центральные маршруты общественного транспорта и улучшить внешний вид центральных улиц Киева, но и значительно разгрузят избранные киевлянами рейсы, уменьшив интервал движения», – сказал председатель КГГА Александр Попов.

Поэтому частью новеньких единиц подвижного состава уже сегодня обновили троллейбусные маршруты №16 «Майдан Незалежности – улица Щусева» и №38 «Музей истории Великой Отечественной войны – ст. метро «Выдубичи». Другую часть троллейбусов дополнительно направили на троллейбусный маршрут №5 «Площадь Льва Толстого – улица Белецкая».

Новые автобусы направили на автобусные маршруты №9 «Улица Булгакова – станция метро «Лукьяновская»; №48 «Станция метро «Левобережная» – гостиница «Славутич»; №64 «Станция метро «Славутич» – садовое товарищество «Вишенки»; №97 «Станция метро «Святошин» – массив Ново-Беличи».

Также увеличено количество подвижного состава автобусного маршрута №30 «Станция метро «Академгородок» – санаторий «Лесная поляна». Это дало возможность внести изменения в маршрут и организовать перевозку пассажиров с заездом через ул. Селянскую, что даст возможность обеспечить автобусным сообщением почти всю территорию Пущи-Водицы.