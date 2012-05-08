Азаров: необходимы 15-20 лет стабильности

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров сказал во время встречи с представителями всеукраинских общественных организаций ветеранов войны и бывших военнослужащих.

В частности, он отметил необходимость крупных затрат на реализацию разнообразных широкомасштабных программ.

«Но нужно было пойти на эти затраты, иначе продолжали бы постоянно плакаться, что у нас ничего нет и ничего не имеем. Вот что нам надо – спокойная работа, незаметная, кропотливая, чтобы это крутилось и работало не только на уровне правительства, но и на уровне администраций, бизнес чтобы работал», - сказал Н.Азаров.

Он подчеркнул, что за два года работы правительство реализует много программ по развитию экономики Украины, в частности, по строительству овощехранилищ, что, по мнению Н.Азарова, позволит снизить цены на продукты питания.

«Украине нужно лет 15-20 спокойствия и стабильности, и Украину не узнаешь. У нас прекрасный народ», - подчеркнул Н.Азаров.