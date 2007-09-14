ЕС будет углублять отношения с Украиной - заявление

Европейский Союз намерен делать все возможное для углубления своих отношений с Украиной. Об этом, как сообщил на брифинге для прессы министр иностранных дел Арсений ЯЦЕНЮК, идет речь в общем заявлении, подписанном сегодня в рамках Саммита «Украина-ЕС».

Как передает корреспондент УНИАН, по словам министра, в документе, в частности, отмечается, что лидеры ЕС приветствуют европейский выбор Украины и будут делать все для внедрения европейских стандартов в Украине и последующего приближения Украины к ЕС.

В то же время А.ЯЦЕНЮК отметил, что Украина на сегодняшнем саммите не ставила перед собой цель добиться от ЕС четкой даты вступления в ЕС.

При этом он отметил, что перед собой нужно ставить лишь реальные цели.

«Украина при подготовке к Саммиту «Украина-ЕС» была чрезвычайно прагматической как, собственно говоря, и сама европейская уния. Ведь для решения вопроса увеличения Европейского Союза нужно, в первую очередь, получить то реформированное соглашение, которое Европа планирует подписать до конца текущего года. Таким образом, Европа сегодня сама не знает ответа, какая форма внутреннего устройства ЕС будет», - подчеркнул А.ЯЦЕНЮК.