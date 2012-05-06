Вертолет Ми-8 восемнадцать раз сбрасывал воду на пылающий ялтинский заповедник
18:34, 06 мая 2012Общество
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Пожар в Ялтинском заповеднике локализован.
Сотрудники МЧС локализовали пожар в Ялтинском горно-лесном природном заповеднике.
Как передает корреспондент УНИАН, по сообщению пресс-службы МЧС Украины, с пламенем боролись больше 140 пожарных и лесничих, задействовав 19 единиц техники.
Вертолет Ми-8 восемнадцать раз сбрасывал воду.
Как сообщал УНИАН, 1,5 гектара леса горело сегодня в заповеднике неподалеку от поселка Никита.
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