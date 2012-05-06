Профсоюзы угрожают забастовками

Принятие новой редакции Трудового кодекса Украины и Закона „О занятости населения” без всенародного обсуждения невозможно и может привести к забастовкам.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Национального форума профсоюзов Украины, с таким заявлением в Кабинет министров Украины обратились представители НФПУ, Национальной конфедерации свободных профсоюзов Украины, Конфедерации свободных профсоюзов, Федерации представителей малого и среднего предпринимательства Украины, ряда общественных организаций.

„Ми осознаем, что положения Трудового кодекса и закона о занятости касаются всех граждан трудоспособного возраста, а это почти половина всего населения государства”, – сказал заместитель председателя НФПУ Григорий Кабанченко, комментируя обращение.

По его убеждению, принятие таких документов без всенародного обсуждения является нарушением принципов социального диалога, а также соответствующих нормативных документов о консультациях с общественностью.

Г.Кабанченко отметил, что отсутствие диалога при принятии упомянутых документов неминуемо приведет к противостоянию между властью и трудящимися.

„Если правительство не примет решения об открытом обсуждении и не учтет требований профсоюзов, профсоюзы будут вынуждены прибегнуть к средствам, предусмотренными Конституцией Украины и международными нормами. Вплоть до забастовок”, - заверил Г.Кабанченко.