США занесли Украину в список «пиратов»

Как сообщает «Немецкая волна», об этом идет речь в ежегодном отчете США относительно нарушителей прав американской интеллектуальной собственности в мире. Отчет представил 30 апреля в Вашингтоне председатель Торгового представительства США (USTR) Рон Кирк.

Главными нарушителями прав интеллектуальной собственности в новом ежегодном отчете названы Россия и Китай.

Авторы документа обратили внимание на значительное увеличение за последний год количества случаев нарушения интеллектуальных прав и торговых марок "практически во всех форматах".

Кроме Китая и России, которая уже 16 лет подряд возглавляет список нарушителей, в список "приоритетного мониторинга" попали Аргентина, Израиль, Канада, Таиланд, Индия, Алжир, Чили, Индонезия, Пакистан, Венесуэла и впервые, начиная с 2007, Украина.

Как отмечается в отчете, Украина сделала лишь "минимальный прогресс" в выполнении принятого 2010 года плана действий по борьбе с пиратской продукцией и контрафактами, а в некоторых случаях даже состоялся регресс.

В USTR выразили серьезную обеспокоенность в связи с "производством контрафактной продукции и необузданным пиратством, в том числе пиратством через Интернет" в странах-нарушителях. В отчете также отмечено, что онлайн-пиратство укрепляет свои позиции в сфере продажи контрафактной и пиратской продукции и оттесняет традиционные точки сбыта, в частности магазины и киоски, где продают пиратскую аудио- и видеопродукцию, подделки парфюмерии известных брендов, обуви и тому подобное.

В Китае, отмечают эксперты USTR, хотя и закрывали сайты, которые специализируются на продажах фальшивок, однако сразу же открывались новые онлайн-магазины, предлагая аналогичный пиратский ассортимент.

Руководитель USTR Р.Кирк поздравил Испанию и Малайзию с прогрессом в борьбе с пиратством и нарушениями прав интеллектуальной собственности. Они оказались в списке с самым низким уровнем потенциальной опасности пиратства. Среди постсоветских стран в нем фигурируют Беларусь, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Как объяснил Р.Кирк, Администрация США уделяет этой проблеме большое внимание, поскольку от соблюдения прав интеллектуальной собственности зависит благополучие компаний, в которых трудоустроены 40 миллионов американцев и сосредоточено до 60% экспорта США.

Рейтинг USTR не влечет введения экономических санкций. Его основная цель - обратить внимание правительств стран-нарушительниц на проблему соблюдения авторских и интеллектуальных прав и усилить борьбу с пиратством и нарушениями.