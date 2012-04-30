В Хмельницком задержан "минер" без взрывчатки, а в Горловке - со взрывчаткой
23:43, 30 апреля 2012Общество
1921 0
В Хмельницком задержан 18-летний юноша, который вчера сделал ложное сообщение о заминировании больницы.
В Хмельницком задержан 18-летний юноша, который вчера сделал ложное сообщение о заминировании больницы.
Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, принятыми мерами установлено, что молодой человек сделал это безосновательное сообщение из хулиганских побуждений. Правонарушитель задержан.
В тот же день в городе Горловка Донецкой области задержан 30-летний гражданин, без постоянного места работы, в квартире которого изъято 700 г взрывчатки и электродетонатор.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter