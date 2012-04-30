Янукович: Украина высоко ценит поддержку Швеции

Это подчеркнул Президент Украины Виктор Янукович в поздравлении в адрес Короля Швеции Карла XVI Густава по случаю его дня рождения.

«От имени народа Украины и от меня лично прошу принять искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения», - отметил глава Украинского государства и подчеркнул, что «в Украине уделяют большое внимание углублению плодотворных взаимовыгодных отношений с Королевством Швеция». «Мы высоко ценим постоянную поддержку, которую Ваше государство оказывает Украине на пути европейской интеграции», - подчеркнул Президент Украины и пожелал Королю Швеции крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии и дальнейших успехов в его ответственной деятельности.