Дзержинский угрозыск накрыл "банду в шапочках"

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

Разбойники оказались жителями Константиновского района 21 и 30 лет, разбои совершали в г.Дзержинске, имея с собой шапочки с прорезями для глаз и пистолет «Зораки».

«Первым объектом в криминальной биографии дуэта ещё в начале марта должна была стать небольшая заправочная станция. Пряча лица под масками, налётчики разбили стекло в её конторе, вбросили туда пакет и, направив на оператора дуло пистолета, потребовали отдать деньги. Но работавшая в ту ночь женщина упала на пол и принялась кричать, нападавшие убежали ни с чем», - отметили в милиции.

Но, спустя два дня они напали на сторожа частного предприятия, специализировавшегося на обработке металла. Под дулом их пистолета мужчина отдал непрошенным гостям около 800 грн.

Спустя ещё неделю, злоумышленники приехали поздно ночью в гаражный кооператив и, надев маски, разбили стекло стоявшего автомобиля, наставили пистолет на водителя, рассчитывая, что он убежит. Но хозяин машины схватив монтировку, стал отбиваться. Тогда старший из злоумышленников сделал несколько выстрелов, и бандиты убежали.

С ранениями в грудь и ключицу потерпевший был доставлен в больницу, и сейчас его жизни ничего не угрожает.

Объектом следующего нападения снова стала АЗС. Но женщина-кассир отдала налётчикам только около 300 грн, которые у нее были.

Проработав множество версий и оперативных комбинаций, сотрудники дзержинского угрозыска вышли на след подозреваемых, и вскоре оба они были задержаны. По месту проживания у них изъяты маски и пистолет «Зораки».

Фигурантам предъявлено обвинение в совершении 4 разбойных нападений с проникновением в помещение (ч. 3 ст.187 УК Украины) и им грозит до 12 лет лишения свободы.