Безработные похитили водонапорную башню

В Драбовском районе Черкасской области двое безработных мужчин похитили водонапорную башню с территории одного из фермерских хозяйств.

Как сообщили УНИАН в Секторе связей с общественностью УМВД в Черкасской области, в Драбовский райотдел милиции обратился местный житель с заявлением о том, что с территории одного из фермерских хозяйств похищена водонапорная башня. По «горячим следам» милиционеры установили, что кражу совершили безработный житель села Большой Хутор и житель села Рождественское. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража).