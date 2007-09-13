Два школьника и сантехник погибли в канализационном люке

В селе Веселое Никопольського района Днепропетровской области парами аммиака в канализационном люке смертельно отравились трое людей, среди которых двое братьев - школьников 1991 и 1993 гг. рождения и работник обслуживания канализационных сетей.

Об этом УНИАН сообщили в Центре пропаганды Главного управления МЧС в Днепропетровской области.

Трагедия произошла на территории Веселовской средней школы, где работники передвижной механизированной колонны №4 чистили канализационные люки. В открытый люк закатился футбольный мяч, которым играли школьники. Братья друг за другом спустились в открытый канализационному люк за мячом.

Спасать исчезнувших учеников кинулся 59-летний работник механизированной колонны, который тоже погиб от отравления аммиачных паров.

Прокуратура Нікопольського района по факту гибели людей возбудила уголовное дело по статье ст.367 «служебная халатность» Уголовного кодекса Украины. Ведется следствие.