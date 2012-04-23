В Макеевке ищут "минера"

Об этом УНИАН сообщили сегодня в пресс-службе Макеевского горуправления милиции.

В сообщении сказано, что 22 апреля на номер «102» поступило сообщение от неизвестного о том, что здание «ПриватБанка» по ул. Московской заминировано.

Незамедлительно на адрес прибыли сотрудники макеевской милиции, СБУ, ГАИ, МЧС, служба охраны, пожарная служба, скорая помощь. Для обеспечения охраны общественного порядка был оцеплен участок дороги и близлежащая местность.

Осмотр здания и прилегающей территории проводила областная взрыво-техническая служба с использованием служебной собаки. Каких-либо взрывных устройств обнаружено не было.

В сообщении отмечается, что в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 259 Уголовного кодекса Украины (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности).

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности звонившего анонима, заключено в сообщении.