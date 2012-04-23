Сергей Жадан презентовал свои «огнестрельные и ножевые»

Во время встречи можно было поставить вопрос одному из лучших современных украинских писателей.

Слушатели имели возможность услышать стихотворения, которые вошли к сборнику, и вполне новые, еще не печатные тексты.

«Вогнепальні й ножові» - это сборник библейских и криминальных баллад, герои которых упрямо и последовательно двигаются по темным тропам, намереваясь во что бы то ни стало воплотить в жизнь свои мечты и покинуть место преступления.

“В этой книжке неожиданно многих героев. А сами стихотворения оказались историями о любви, нежности, измене и преданности. А также о героизме, коварстве, ожесточении и неумолимости. Поэтому она и получилась лирической, а персонажи - непобедимыми. Как и должно быть с героями псалмов и вестернов”, - сказал о своем новом творении С.Жадан.

Фото Татьяны Давиденко