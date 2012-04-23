Эксперты утверждают, что в Украине растет скрытая безработица

Неблагоприятный инвестиционный климат, отток инвестиций из Украины и прессинг контролирующих органов привели к появлению скрытой безработицы. За прошедшие полгода количество соискателей, находящихся в активном поиске работы увеличилось на 30%, свидетельствует статистика рекрутинговой компании Brain Source Corporation.

Об этом сообщает ZN.UA.

По словам управляющего партнера корпорации Brain Source Андрея Кривокорытова, «за последние шесть месяцев количество присылаемых нам резюме увеличилось на 30%, по сравнению с прошлым полугодием. Все больше соискателей находятся сейчас в активном поиске, либо недовольны текущим работодателем. И хотя речь сегодня не идет о второй волне кризиса, это также свидетельствует о явлении скрытой безработицы, когда зарплата сотрудника либо составляет всего 1000-1500 грн, либо выплачивается не чаще, чем раз в полгода».

По его словам, тенденция коснулась в основном белых воротничков - руководителей высшего и среднего звена.

«Это связано с банкротством предприятий, неблагоприятным инвестиционным климатом, оттоком инвестиций из Украины, а также прессингом контролирующих органов, приводящих к закрытию малого и среднего бизнеса. Руководителям, желающим найти новое место сейчас нелегко. Чем выше должность, тем труднее найти работу», - сказал А.Кривокорытов.