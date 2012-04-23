На телеканалах - нашествие «джинсы»

В марте возросло общее количество материалов с признаками заказа (цензуры), по сравнению с февралем, свидетельствует мониторинг телевизионных новостей, который осуществляется общественной организацией «Телекритика».

Об этом сообщает MediaSapiens, отмечая, что анализируются теленовости за одну неделю каждого месяца, в данном случае это - 12–17 марта.

Результаты мониторинга показывают, что на отчетной неделе было довольно много материалов, где в негативном контексте упоминается оппозиция. Преимущественно они касались тем, связанных с условиями заключения и лечением Юлии Тимошенко; отчетом временной следственной комиссии Инны Богословской о газовых договоренностях Ю.Тимошенко; отказом оппозиции от встречи с Виктором Януковичем; исключением из БЮТ Наталии Королевской и др.

Ощутимо увеличилось количество нарушений стандарта отделения фактов от мнений на каналах ICTV и «Украина». Эта тенденция прослеживается не только в тех материалах, которые зафиксированы как вероятно заказные, но и в остальных материалах этих каналов.

В мониторинге также представлен обзор ключевых общественно-политических тем, поданных каналами с признаками заказа (цензуры).

Например, в понедельник, 12 марта, на всех каналах, кроме 5-го, размещены материалы с пресс-конференции первого заместителя главы Администрации Президента Ирины Акимовой о том, что в бюджете есть деньги на обеспечение «социальных инициатив» В.Януковича, заявленных 7 марта. Большинство каналов подают это коротким «паркетным» сообщением с единственным синхроном Т.Акимовой, то есть без какого-либо баланса мнений, и без надлежащих бекграундов, то есть критически неполно.

Другой пример: в четверг, 15 марта, все каналы с нарушениями стандартов баланса мнений, полноты информации и отделения фактов от мнений освещали тему неудачных выборов омбудсмена в Верховной Раде. Здесь ни один из каналов не приводит исчерпывающих бекграундов по личностям обоих кандидатов – Евгения Захарова и Валерии Лутковской.

Также, отмечается в мониторинге, в субботу, 17 марта, каналы с признаками заказа (в первую очередь – нарушение стандарта отделения фактов от мнений) освещали съезд Партии регионов и слияния с ней партии «Сильная Украина». В журналистских текстах – откровенные положительные оценки и выводы, недостоверные ссылки на авторство отдельных субъективных мнений.

Возросло в марте и общее количество замолчанных каналами тем, в соответствии с общим ростом количества таких тем в информационной картине каждого дня. В частности, увеличилось количество различных акций протеста (преимущественно в регионах), количество информации о падении благосостояния людей или отдельных его составляющих, конфликтов в гуманитарной сфере, информации о силовых действиях против оппозиции и против отдельных людей. Однако телеканалы об этом стали сообщать меньше.

*** Мониторинг соблюдения профессиональных стандартов в работе информационных служб украинских телеканалов осуществляется общественной организацией «Телекритика» при поддержке USAID, предоставленной через «Интерньюз Нетворк». Целью мониторинга является повышение уровня медиаграмотности украинского общества, стимулирование медиа к ответственности, соблюдению журналистских стандартов и повышение качества медийного продукта.

Объектом мониторинга являются сюжеты общественно-политической тематики в вечерних (главных) выпусках новостей на «Интере», ICTV, «1+1», СТБ, Новом канале, Первом национальном, 5-м канале и ТРК «Украина». Период проведения мониторинга: 12–17 марта.

Мониторинг является независимой экспертной оценкой общественной организации «Телекритика». Все выводы и точки зрения, высказанные во всех публикациях мониторинга, могут не совпадать с точкой зрения USAID или «Интерньюз Нетворк». Методология проведения мониторинга изложена здесь. Материалы проекта читайте в рубрике «Мониторинг» сайта MediaSapiens. В 2012 году методология претерпела изменения, и сейчас мониторинг осуществляется в течение одной недели ежемесячно.