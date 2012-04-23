В ДТП с участием помощника прокурора погибли два человека

Прокуратура Закарпатской области возбудила уголовное дело по факту ДТП при участии помощника прокурора.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры области, авария произошла 22 апреля вблизи с. Онок Виноградовского района.

Автомобиль Peugeot-407, за рулем которого находился помощник прокурора Виноградовского района, столкнулся со встречным Audi-80.

Водитель и пассажир Audi-80 погибли на месте, а помощник прокурора доставлен в реанимацию.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами).

Как сообщает местное издание mukachevo.net, по неофициальной информации, которую пока не комментируют официальные лица, за рулем Peugeot 407 был помощник прокурора Виноградовщины Эдуард Зузак, более того, он был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Как видно на фото, само авто, за рулем которого был чиновник, выехало на встречную полосу.