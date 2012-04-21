Защитники Андреевского спуска требовали отставки Попова
Участники акции протеста против разрушения Андреевского спуска завершили свое мероприятие возле столичной мэрии требованием отставки председателя Киевской городской государственной администрации Александра Попова.
Как передает корреспондент УНИАН, около 1000 участников мероприятия, которое началось сегодня в полдень на Михайловской площади столицы, прошли пешим ходом до здания мэрии, где провели небольшой митинг, во время которого скандировали: «Попова в отставку», «Киев - киевлянам», «Киевлян много, нас не преодолеть».
Также участники акции развернули и держали в руках у входа в КГГА транспарант с надписью «Прочь режим разрушения».
Организаторы акции призвали участников акции объединяться, если власти столицы не прислушиваются к требованиям жителей города относительно сохранения исторической части Киева и не прекратят хаотическую застройку. В связи с этим организаторы призвали также информировать всех, кому не безразлична судьба Киева, как при личном разговоре, так и при помощи Интернет-сети.
Акция протеста прошла без нарушений общественного порядка.