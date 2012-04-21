Защитники Андреевского спуска требовали отставки Попова

Как передает корреспондент УНИАН, около 1000 участников мероприятия, которое началось сегодня в полдень на Михайловской площади столицы, прошли пешим ходом до здания мэрии, где провели небольшой митинг, во время которого скандировали: «Попова в отставку», «Киев - киевлянам», «Киевлян много, нас не преодолеть».

Также участники акции развернули и держали в руках у входа в КГГА транспарант с надписью «Прочь режим разрушения».

Организаторы акции призвали участников акции объединяться, если власти столицы не прислушиваются к требованиям жителей города относительно сохранения исторической части Киева и не прекратят хаотическую застройку. В связи с этим организаторы призвали также информировать всех, кому не безразлична судьба Киева, как при личном разговоре, так и при помощи Интернет-сети.

Акция протеста прошла без нарушений общественного порядка.