Могилу 43 советских солдат перенесут из центра города

43 воина из братской могилы у памятника будут перезахоронены.

Эту информацию УНИАН подтвердил заместитель городского головы Турки Михаил Вагиль.

Однако от каких-либо дальнейших комментариев вице-мэр отказался.

В свою очередь председатель Львовской областной организации Антифашистского комитета Украины Александр Калинюк сообщил корреспонденту УНИАН, что решение о перезахоронении останков советских воинов было принято Турковским городским советом 4 апреля 2012 года. „За” такое решение проголосовали 24 из 30 депутатов, 1 был „против”.

Также, по данным А.Калинюка, на повестку дня сессии Турковского горсовета был вынесен вопрос об установлении на Площади Рынок памятника проводнику ОУН Степану Бандере, но его рассмотрение депутаты отложили, чтобы „не нагнетать ситуацию”.

„Решение депутаты принимали без консультаций и обсуждения с общественностью”, - заявил А.Калинюк.

Он также сказал, что решение депутатов Турковского городского совета является грубым нарушением Закона Украины „Об увековечении Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов”.

„Ми будем обращаться в соответствующие инстанции, чтобы не допустить этого варварства и надругательства над погибшими освободителями города Турки”, - сказал А.Калинюк.